Курские коммунальщики заняли 82 место в стране по качеству работы
Сегодня, 08:57
Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг 100 населенных пунктов России по качеству работы коммунальных служб. В опросе приняли участие 258 тысяч человек из всех регионов страны. Они оценивали качество работы местных коммунальщиков по 10-балльной шкале. В среднем по стране систему ЖКХ оценили на 5 баллов из 10. Это на 0,4 меньше, чем годом ранее. Больше всего работой коммунальных служб довольны жители Нижневартовска – 6,8 баллов. На втором месте Сургут — 6,6 баллов. Тройку лидеров замыкают Набережные Челны с показателем в 6,5 балла. Куряне же, в свою очередь, оказались недовольны работой местных коммунальщиков. Курск в рейтинге занял лишь 82-е место из 100 возможных. Местное ЖКХ жители Соловьиного края оценили 4,9 балла из 10. Однако, по сравнению с прошлым годом, в аналогичном рейтинге Курск занимал 90-е место.