Двое курян изнасиловали 19-летнюю девушку в бане

Сотрудники курской полиции задержали молодых людей из Щигровского района, которые подозреваются в изнасиловании 19-летней подруги. Девушка гостила в регионе у своей родственницы. По данным следствия, двое курян 23-х и 24-х лет пригласили новую знакомую в баню. Там распивали алкоголь. Девушка уснула. Тогда товарищи надругались над ней. Вместе с ними в бане также отдыхал ещё один мужчина, но он в это время провожал свою возлюбленную домой. Опомнившиеся обидчики пытались уговорить жертву, чтобы та не сообщала в полицию, однако она была непоколебима в своём намерении. Оба насильника находятся под стражей. Детали инцидента выясняет следствие.