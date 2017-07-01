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Двое курян изнасиловали 19-летнюю девушку в бане

Сегодня, 10:12
Двое курян изнасиловали 19-летнюю девушку в бане
Сотрудники курской полиции задержали молодых людей из Щигровского района, которые подозреваются в изнасиловании 19-летней подруги.  Девушка гостила в регионе у своей родственницы. По данным следствия, двое курян 23-х и 24-х лет пригласили новую знакомую в баню. Там распивали алкоголь. Девушка уснула. Тогда товарищи надругались над ней. Вместе с ними в бане также отдыхал ещё один мужчина, но он в это время провожал свою возлюбленную домой. Опомнившиеся обидчики пытались уговорить жертву, чтобы та не сообщала в полицию, однако она была непоколебима в своём намерении. Оба насильника находятся под стражей. Детали инцидента выясняет следствие.

 

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