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СМИ: Проверка показала - в «Югре» было все по закону

Сегодня, 10:42
СМИ: Проверка показала - в «Югре» было все по закону

С момента объявления претензий к банку "Югра” со стороны ЦБ в кредитной организации прошло несколько проверок. Как сообщает infox.ru, проверка, проведенная силами Главной инспекцией Банка России показала, что все вклады граждан учитываются в соответствии с законодательством РФ, и что никаких "неучтенных вкладов” в банке нет.

 Кроме того, в пресс-релизе Генеральной прокуратуры содержится информация о неправомерности мер ЦБ, принятых в отношении банка "Югра”. Так, регулятором не были учтены результаты проверок в отношении "Югры”, которые не выявили каких-либо системных и существенных нарушений.

 Учитывая подобные обстоятельства, банк обжалует действия ЦБ в суде. В "Югре” полагают, что ЦБ целенаправленно своими действиями создал формальные основания для отзыва лицензии. Так, временная администрация, созданная распоряжением Центрального Банка, привела к сокращению ликвидных активов организации втрое. Бухгалтерия банка пыталась помешать подобным действиям. Однако, администрация, как отмечает отмечает infox.ru, "физически” заставила главного бухгалтера подчиниться своим требованиям, что и привело, в конечном счете, к отзыву лицензии.

 

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