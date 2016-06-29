СМИ: Проверка показала - в «Югре» было все по закону

С момента объявления претензий к банку "Югра” со стороны ЦБ в кредитной организации прошло несколько проверок. Как сообщает infox.ru, проверка, проведенная силами Главной инспекцией Банка России показала, что все вклады граждан учитываются в соответствии с законодательством РФ, и что никаких "неучтенных вкладов” в банке нет.

Кроме того, в пресс-релизе Генеральной прокуратуры содержится информация о неправомерности мер ЦБ, принятых в отношении банка "Югра”. Так, регулятором не были учтены результаты проверок в отношении "Югры”, которые не выявили каких-либо системных и существенных нарушений.

Учитывая подобные обстоятельства, банк обжалует действия ЦБ в суде. В "Югре” полагают, что ЦБ целенаправленно своими действиями создал формальные основания для отзыва лицензии. Так, временная администрация, созданная распоряжением Центрального Банка, привела к сокращению ликвидных активов организации втрое. Бухгалтерия банка пыталась помешать подобным действиям. Однако, администрация, как отмечает отмечает infox.ru, "физически” заставила главного бухгалтера подчиниться своим требованиям, что и привело, в конечном счете, к отзыву лицензии.