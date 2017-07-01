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Житель Тима раскопал боеприпас

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Житель Тима раскопал боеприпас
30 июля в «Службу спасения-112» поступила информация о том, что в п. Тим Курской области местный житель раскопал взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. В населённый пункт были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Специалисты выяснили, что найденный боеприпас – это миномётная мина диаметром 50 мм. Её изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы», где она и была уничтожена. Региональное МЧС напоминает курянам: в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно набирать номер «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с городских, так и мобильных телефонов.

 

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