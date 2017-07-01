В середине недели в центре и Железнодорожном округе Курска не будет воды

В этот четверг, 3 августа, часть жителей Курска останется без воды. На этот раз отключения коснуться Железнодорожного округа и ряда улиц в центре города. По информации, «Курскводоканала» с восьми утра до трёх часов дня холодной воды не будет в домах Ж/д округа. Также с восьми утра, но уже до позднего вечера (до 21:00) – на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Горького, Володарского, Льва Толстого, Ямская, Карла Маркса, в ряде домов на Никитской, Ломакина и Красный Октябрь. Кроме того, в это же время без воды пробудут 1-я Пушкарная, Межевая, Сосновская, Ендовищенская, Красная площадь и все прилегающие к ним улицы. Курянам рекомендовано сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям - заняться ремонтом водопроводных сетей.