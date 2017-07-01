Центрально-Чернозёмный банк инициировал в Орле «Тургеневский субботник»
Орловское отделение ПАО Сбербанк инициировало общегородской субботник по благоустройству парка «Дворянское гнездо».
В банке рассказали, что этот литературный сквер в одном из древних городов Центральной России давно стал признанной достопримечательностью всей области.
Важно и то, что «Дворянское гнездо» находится рядом с научно-клиническим центром медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой и там гуляют дети, которые поправляют своё здоровье в клинике.
Инициатива сотрудников Сбербанка нашла достойный отклик у орловчан. Добровольцы помогали благоустроить в «Дворянском гнезде» и тропинку у реки, где раньше совершенно невозможно было гулять из-за ям и луж. А также сделали серьёзный задел для своих будущих свершений – подготовили почву для высадки растений.
Субботник в литературном сквере назвали «Тургеневским» - в честь автора романа «Дворянское гнездо». Управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта подчеркнул, что «тургеневская» тема обязательно будет продолжена банком – и в новых субботниках по благоустройству «Дворянского гнезда», и в других интересных и важных мероприятиях.- Для Орловского отделения ПАО Сбербанк организация общих дел, в которых нет равнодушных, в которых все действуют, как одна замечательная команда, символизирует огромное и всеобщее уважение к важной дате в истории области - празднованию в следующем году 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Писателя, на века вперёд задавшего прекрасный стиль великой русской литературы и прославившего Орловщину, - подчеркнул Ярослав Скирта.
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