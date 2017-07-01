Центрально-Чернозёмный банк инициировал в Орле «Тургеневский субботник»

Орловское отделение ПАО Сбербанк инициировало общегородской субботник по благоустройству парка «Дворянское гнездо».

В банке рассказали, что этот литературный сквер в одном из древних городов Центральной России давно стал признанной достопримечательностью всей области.

Важно и то, что «Дворянское гнездо» находится рядом с научно-клиническим центром медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой и там гуляют дети, которые поправляют своё здоровье в клинике.

Инициатива сотрудников Сбербанка нашла достойный отклик у орловчан. Добровольцы помогали благоустроить в «Дворянском гнезде» и тропинку у реки, где раньше совершенно невозможно было гулять из-за ям и луж. А также сделали серьёзный задел для своих будущих свершений – подготовили почву для высадки растений.

Субботник в литературном сквере назвали «Тургеневским» - в честь автора романа «Дворянское гнездо». Управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта подчеркнул, что «тургеневская» тема обязательно будет продолжена банком – и в новых субботниках по благоустройству «Дворянского гнезда», и в других интересных и важных мероприятиях.