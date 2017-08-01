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Курян приглашают в «Левосторонний мир»

Курян приглашают в «Левосторонний мир»
 
Сегодня в Курске, в библиотеке имени Асеева, откроется выставка «Левосторонний мир». Она приурочена ко дню левшей, который отмечается 13 августа. Для её посетителей подготовлено порядка полусотни изданий о выдающихся политиках, военных, учёных, бизнесменах, художниках, актерах, музыкантах, писателях и философов, которые основные действия выполняли левой рукой. К ним относятся такие знаменитости, как великий художник Леонардо да Винчи, лексикограф Владимир Даль, флотоводец Павел Нахимов, основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. В список известных левшей также входят Наполеон, Моцарт, Пушкин, Бисмарк, Эйнштейн. И это далеко не все. Более подробно о вышеперечисленных и других одарённых левшах можно узнать с 1-го по 17-е августа. 
 
 

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