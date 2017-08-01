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Работающих пенсионеров в августе ожидает прибавка

Сегодня, 07:00
Работающих пенсионеров в августе ожидает прибавка
Работавшие в прошлом году пенсионеры в августе начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Увеличение выплаты обусловлено ежегодным беззаявительным перерасчетом. На прибавку могут рассчитывать получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. А её размер зависит от уровня зарплаты пенсионера, а именно: от суммы, которая поступала в фонд. Данный перерасчет актуален для 97 тысяч курских пенсионеров, пенсии которых в среднем увеличатся на 150 рублей 33 копейки. 

 

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