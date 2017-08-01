В Курске заранее начали готовиться к осеннему призыву

В военном комиссариате Железнодорожного округа Курска и Курского района заранее началась подготовка к осеннему призыву, который стартует только 1 октября. Это необходимо для того, чтобы лучше изучить будущих призывников, так как некоторые из них будут служить в элитных частях. Кроме того, в этот период военкомат знакомится с семейным положением новобранцев: те, у кого есть семьи, жены, дети, могут остаться служить в областном центре. Курян набирают во все рода Вооруженных сил, но, чтобы попасть в элитные части, надо иметь отличную подготовку и железное здоровье. Этой весной отбор прошли лишь 40 призывников. Военкомат расширяет подготовку призывников через региональное ДОСААФ. Здесь готовят будущих водителей категории «С», парашютистов, специалистов подводных и надводных кабельных линий связи, радиотелеграфистов. Весной обучение прошли более 50-ти человек. Всех желающих ждут

в ввоенном комиссариате Железнодорожного округа Курска и Курского района по адресу: ул. 2-я Рабочая, 20.