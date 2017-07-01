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Юные курские квнщики примут участие в «Детском КВНе» в «Артеке»

Вчера, 18:55
Юные курские квнщики примут участие в «Детском КВНе» в «Артеке»
Приглашение команде школьной лиги «Старт» уже прислали. Теперь ребятам предстоит шутить на всю Россию. Четвертьфинал проекта «Детский КВН» пройдёт осенью в Крыму на базе лагеря «Артек». Кстати, игры будут снимать и после транслировать по телевизионным каналам. Куряне тоже станут участниками юмористического торжества, которое продлится с 24 сентября по 15 октября.  Команда, которой руководит директор ГМЦ «Гелиос» Александр Ефремов, уже не в первый раз выйдет на сцену. Правда, судьи теперь будут другие. Но, по словам ребят, их это не очень пугает. Главное — выступить в полную силу.  Отметим, что команда-победитель четвертьфинала будет участвовать в следующем этапе состязаний, который пройдёт в Москве зимой. 

 

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