Куряне могут присоединиться к "Русской цивилизации"

Объявлен первый международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Он проводится Федеральным агентством по делам национальностей с 17 июля по 2 сентября. В творческом состязании могут участвовать и профессионалы, и любители - жители и России, и зарубежья. Каждый участник может представить от 1 до 5 работ, созданных не ранее 2012 года. Они должны подходить под одну из номинаций: это «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Победитель определится в конце сентября.