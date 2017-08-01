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Куряне могут присоединиться к "Русской цивилизации"

Сегодня, 08:42
Куряне могут присоединиться к
Объявлен первый международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Он проводится Федеральным агентством по делам национальностей с 17 июля по 2 сентября. В творческом состязании могут участвовать и профессионалы, и любители - жители и России, и зарубежья. Каждый участник может представить от 1 до 5 работ, созданных не ранее 2012 года. Они должны подходить под одну из номинаций: это «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Победитель определится в конце сентября.

 

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