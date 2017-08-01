На ремонт и строительство школ в Курской области потратят более 400 млн. рублей

На подготовку к новому учебному году в Курской области выделено более 400 млн. рублей. Средства направлены на ремонт детских садов, школ, интернатов и профильных образовательных учреждений. Все работы должны завершиться к 20 августа. Кроме того, в 18 сельских школах капитально отремонтируют спортзалы. При помощи федеральных денег завершается реконструкция Советской средней школы на 280 мест. К 20 декабря этого года планируется завершить строительство школы на 650 мест в п. Медвенка. Продолжается возведение 2-х новых школ в Курске по проспектам В. Клыкова и А. Дериглазова на 1000 мест каждая. Открытие учебных объектов намечено на следующий год. А в 2019-м свои двери должна распахнуть школа в Железногорске. На особом контроле в комитете образования - Веретенинская школа Железногорского района. Сейчас здесь ведутся все необходимые работы: сделаны специальные пристройки к учебному заведению, пробурена скважина. Стоит отметить, что в этом году все школьники региона с 1-го по 7-й классы будут полностью обеспечены учебниками. Пособия также получат более 7 тыс. старшеклассников.