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Жители привокзальной части Курска три недели проведут без горячей воды

Сегодня, 08:47
Жители привокзальной части Курска три недели проведут без горячей воды
С 7 по 28 августа в привокзальной части Курска не будет горячей воды. На этот период запланировано повторное испытание на плотность и работы по устранению и предупреждению порывов на тепловых сетях от котельной 113-го квартала. На данный момент они продолжаются в завокзальной части города. Работы начались ещё в середине июля. И, если верить прогнозам, завершаться 4 августа. Повторные испытания теплосетей в поселке Косиново запланированы на конец месяца, с 22-го по 24-е число. А во второй половине сентября работы начнутся в котельной на улице Литовская. Справки по телефонам: 39-48-68 или 58-01-84.

 

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