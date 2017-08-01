Жители привокзальной части Курска три недели проведут без горячей воды

С 7 по 28 августа в привокзальной части Курска не будет горячей воды. На этот период запланировано повторное испытание на плотность и работы по устранению и предупреждению порывов на тепловых сетях от котельной 113-го квартала. На данный момент они продолжаются в завокзальной части города. Работы начались ещё в середине июля. И, если верить прогнозам, завершаться 4 августа. Повторные испытания теплосетей в поселке Косиново запланированы на конец месяца, с 22-го по 24-е число. А во второй половине сентября работы начнутся в котельной на улице Литовская. Справки по телефонам: 39-48-68 или 58-01-84.