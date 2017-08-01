Активисты ОНФ предложили план ремонта курских дорог
Сегодня, 09:35
Активисты Общероссийского народного фронта предложили региональной власти скорректировать план ремонта дорог на этот и следующий годы. Эксперты рекомендуют включить в него десять участков, набравших наибольшее число голосов на интерактивной «Карте убитых дорог». К слову, свои пожелания на ней оставили более 7 с половиной тысяч курян. Они отметили свыше 400-сот участков общей протяжённостью 206 км. На основе мнения жителей в рейтинг включены четыре дороги в Курске и шесть – в районах области. В областном центре это проспекты Дружбы и Клыкова, улицы Пост Кривец и Республиканская. В Фатеже – улица Ленина, в Дмитриеве – Чапаева, во Льгове – Советская, в Железногорске – Заводской проезд, в Рыльске – улица Луначарского, в поселке Касторное – улица Мира. Отметим, что благодаря активистам ОНФ в области уже отремонтировано три участка дорог, ямочный ремонт проведен на 27 отрезках, 23 включены в планы.