Курский СК проверяет данные о смерти ребенка, к которому не приехала скорая

Следствие проверяет информацию о смерти пятимесячной девочки в Курской области, родители которой, не дождавшись "скорой помощи", сами повезли ребенка в больницу, сообщает во вторник региональное управление СК РФ. "В одной из групп социальной сети "ВКонтакте" жительницей Железногорска распространена информация о случае смерти в ОБУЗ "Горбольница № 2" ее 5-месячной дочки. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении. Со слов матери ребенка, ночью 28 июля у ее пятимесячной дочки поднялась температура, и она с мужем вызвала скорую помощь. "Не дождавшись в течение полутора часов бригады медиков, родители на такси повезли ребенка в больницу. Из детской поликлиники врач направил их в горбольницу №2, где после осмотра ребенка поместили в реанимационное отделение. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, вечером пациентка скончалась", — сообщает следствие. В рамках доследственной проверки СК даст оценку действиям медицинских работников. По предварительной информации, причиной смерти младенца стал отек головного мозга. Со слов матери девочки, ребенок появился на свет недоношенным и долго находился на лечении в перинатальном центре.