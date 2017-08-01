В Курске отключат горячую воду в Железнодорожном округе

Три недели с 7 по 28 августа жителям Железнодорожного округа предстоит провести без горячей воды. Это связано с испытанием на плотность и профилактическими работами на теплосетях, работающих от котельной 113-го квартала. Пока специалисты трудятся на завокзальной части Курска. В посёлке Косиново пройдут повторные испытания теплосетей в конце августа. А в сентябре аналогичная процедура ждёт жителей Литовской улицы. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 39-48-68 или 58-01-84.