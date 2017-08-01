Курская область вошла в пятёрку лидеров РФ по стоимости основных продуктов
Вчера, 18:28
Курская область вошла в пятёрку лидеров РФ по стоимости основных продуктов, сообщила пресс-служба облправительства. В десятку товаров с наиболее низкими ценами входят: ржаной и ржано-пшеничный хлеб, свинина, говядина, подсолнечное масло. А самыми дешёвыми по стране здесь оказались мясо птицы и гречневая крупа. Буханка хлеба в Курской области стоит не выше 15 рублей. Всё потому, что часть затрат по выпечке почти половины всего объема хлеба погашается за счет областного бюджета. Среди 17 регионов ЦФО Курская область по стоимости картофеля, репчатого лука и свежих огурцов на 24 июля занимает четвертое место. Капуста, помидоры и яблоки находятся в середине ценового диапазона.