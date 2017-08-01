поиск по сайту
 

Курская область вошла в пятёрку лидеров РФ по стоимости основных продуктов

Вчера, 18:28
Курская область вошла в пятёрку лидеров РФ по стоимости основных продуктов
Курская область вошла в пятёрку лидеров РФ по стоимости основных продуктов, сообщила пресс-служба облправительства. В десятку товаров с наиболее низкими ценами входят: ржаной и ржано-пшеничный хлеб, свинина, говядина, подсолнечное масло. А самыми дешёвыми по стране здесь оказались мясо птицы и гречневая крупа. Буханка хлеба в Курской области стоит не выше 15 рублей. Всё потому, что часть затрат по выпечке почти половины всего объема хлеба погашается за счет областного бюджета. Среди 17 регионов ЦФО Курская область по стоимости картофеля, репчатого лука и свежих огурцов на 24 июля занимает четвертое место. Капуста, помидоры и яблоки находятся в середине ценового диапазона.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама