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Куряне выберут название книги, посвященной 300-летию полиции

Вчера, 18:29
Куряне выберут название книги, посвященной 300-летию полиции
УМВД по Курской области объявляет конкурс на лучшее название книги, посвященной 300-летию полиции. Юбилейное издание соберет в себе историю курской полиции за три века из ранее не изданных архивных материалов. Автор впишет свое имя в историю и получит специальный ценный приз. Варианты названия книги жители Курска и области могут присылать по электронному адресу press-uvdkursk@mail.ru или в группе «Полиция Курской области» Вконтакте.

 

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