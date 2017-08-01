Куряне выберут название книги, посвященной 300-летию полиции

УМВД по Курской области объявляет конкурс на лучшее название книги, посвященной 300-летию полиции. Юбилейное издание соберет в себе историю курской полиции за три века из ранее не изданных архивных материалов. Автор впишет свое имя в историю и получит специальный ценный приз. Варианты названия книги жители Курска и области могут присылать по электронному адресу press-uvdkursk@mail.ru или в группе «Полиция Курской области» Вконтакте.



