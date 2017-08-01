Завтра в Курске перекроют движение ради Дня ВДВ и автошоу

Завтра, 2 августа, в Курске состоится традиционное шествие членов регионального отделения общественной организации «Союз десантников России» в честь 87-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. Как уточняет пресс-служба городской мэрии, традиционный сбор ветеранов-десантников начнётся в парке им. Дзержинского в 10.00, затем в 10.30 участники митинга по правой стороне проезжей части ул. Дзержинского прошествуют до Пролетарского сквера, где в 11.00 начнётся торжественный митинг с возложением венков и цветов к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане». В 14.00 в Октябрьском районе, в с. Анахино (мемориальный храм Покрова Святой Богородицы) пройдет траурный молебен, организована полевая кухня. Соответственно, движение автотранспорта по правой стороне проезжей части от парка им. Дзержинского до Пролетарского сквера на время шествия будет приостановлено.Еще одно изменение в привычную дорожную схему произойдет вечером в 18.00. На площади Рокоссовского перед Дворцом молодежи состоится автошоу «Курские каскадеры». Соответственно, проехать там не удастся.



