Временная администрация «Югры» спровоцировала появление «дыры» в капитале банка

Ответственность за «дыру» в капитале «Югры» несет Центробанк. Об этом в интервью Коммерсанту ФМ заявил экс-президент финучреждения Алексей Нефёдов. По его словам, на момент введения временной администрации капитал банка составлял 30 млрд рублей, но решения и действия ВА спровоцировали появление «дыры» в капитале в размере 7 млрд.

Экс-президент «Югры» отметил, что финучреждение работает только в рамках тех возможностей, которые предоставляет законодательство Российской Федерации. Поэтому, единственным способом оспорить действия Центробанка является подача искового заявления.

Правомерность решений регулятора, в частности, введение временной администрации и отзыв лицензии, будет рассмотрена в арбитражном суде столицы. Нефёдов обещает: банк предъявит все необходимые документы, которые засвидетельствуют, что резервы финучреждения полностью соответствовали нормам и требованиям ЦБ.

Предварительные слушания по данному иску состоятся 15 августа.