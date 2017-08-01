Губернатор потребовал увеличить зарплаты в регионе
Сегодня, 09:19
Органы статистики раскрыли зарплаты жителей Курской области. Так, по словам председателя регионального комитета по труду и занятости населения Андрея Куцевалова, уровень среднемесячной заработной платы за пять месяцев составил 25 тыс. 800 рублей, темп роста - 107,5 % к аналогичному показателю прошлого года. По этому показателю наш регион занимает 10 место в ЦФО. Однако, даже такая зарплата не дотягивает до намеченных целевых показателей. Больше всех получают строители – в среднем 28 тыс. 300 рублей – это 2 место в ЦФО. В торговле зарплата 20 тыс. 800 руб., в сельском хозяйстве – 24 тыс. 400 рублей. В производстве пищевых продуктов зарплата составила 24 тыс. 200 рублей. В обрабатывающих производствах – 24 тыс. 700 рублей. Зарплаты во всех этих сферах, кроме строительства, не дотягивают до целевых показателей. Заслушав пояснения руководителей отраслевых комитетов, областной налоговой инспекции и профсоюзов, губернатор Александр Михайлов потребовал от всех ведомств кардинально усилить работу в данном направлении. «Следует всем думать и искать способы улучшения положения дел с заработной платой. Ведь уровень зарплаты в экономике региона определяет и ситуацию в бюджетной сфере», - заявил глава региона.