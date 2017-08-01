Курянина, напавшего на полицейского, осудили на 2 года колонии

В Курске осужден 51-летний мужчина, который пытался задушить сотрудника полиции. Как установило следствие, вечером 23 октября 2016 года экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением осуждённого. Сотрудники ДПС обнаружили неисправности, при которых эксплуатация транспортных средств запрещается. Действия правоохранителей вызвали недовольство со стороны пассажиров, поскольку автомобиль был остановлен недалеко от их дома. Они и спровоцировали конфликт, в ходе которого стали выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью. Водитель, пока его не оштрафовали, направился к своему дому. Инспектор ДПС последовал за ним. В это же время во двор частного дома вошли пассажиры и заперли дверь, блокировав полицейского. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудникам полиции, которым удалось пройти на территорию домовладения, где они увидели, что хозяин дома обеими руками душит инспектора. Участников конфликта доставили в Железнодорожный ОП для разбирательства. Суд назначил курянину наказание в виде 2 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил, и стороны могут обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции. Сегодня, 11:33 К списку новостей