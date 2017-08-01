В Курске таксист сбил пенсионерку на «зебре»

Утром 1 августа примерно в 8.50 ДТП с пострадавшей произошло возле дома №40 на улице Большевиков в Курске. По предварительной информации, женщину на «зебре» сбила машина одной из городских служб такси. Как сообщили в УГИБДД по Курской области, 42-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Щепкина в направлении улицы Советская, поворачивал направо и допустил наезд на 59-летнюю женщину. Уточняется, что курянка пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка получила ранение и была доставлена в больницу.







