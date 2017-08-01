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В Курске таксист сбил пенсионерку на «зебре»

Сегодня, 19:39
В Курске таксист сбил пенсионерку на «зебре»
Утром 1 августа примерно в 8.50 ДТП с пострадавшей произошло возле дома №40 на улице Большевиков в Курске. По предварительной информации, женщину на «зебре» сбила машина одной из городских служб такси. Как сообщили в УГИБДД по Курской области, 42-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Щепкина в направлении улицы Советская, поворачивал направо и допустил наезд на 59-летнюю женщину. Уточняется, что курянка пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерка получила ранение и была доставлена в больницу.

 

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