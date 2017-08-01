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В Курске 27-летний курянин едва не изнасиловал свою знакомую

Сегодня, 19:40
В Курске 27-летний курянин едва не изнасиловал свою знакомую
Предотвратить преступление смогли находившиеся неподалеку люди. Об этом сообщает СУ СК РФ по Курской области.  Днем 30 июля 2017 года парень отдыхал на пляже реки Сейм недалеко от улицы 1-ая Прогонная города Курска, где он проживает. Вместе с ним отдыхали соседи по улице. Вскоре алкоголь ударил в голову и в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый попытался изнасиловать 37-летнюю знакомую. Однако это увидели соседи и спасли женщину от поругания. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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