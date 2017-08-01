В Курске 27-летний курянин едва не изнасиловал свою знакомую
Сегодня, 19:40
Предотвратить преступление смогли находившиеся неподалеку люди. Об этом сообщает СУ СК РФ по Курской области. Днем 30 июля 2017 года парень отдыхал на пляже реки Сейм недалеко от улицы 1-ая Прогонная города Курска, где он проживает. Вместе с ним отдыхали соседи по улице. Вскоре алкоголь ударил в голову и в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый попытался изнасиловать 37-летнюю знакомую. Однако это увидели соседи и спасли женщину от поругания. Расследование уголовного дела продолжается.