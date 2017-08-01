В Главном Управлении МЧС России по Курской области сообщили об ухудшении погодных условий

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки с 21:00 2 августа до 21:00 3 августа на территории региона ожидается кратковременный, местами умеренный дождь с грозами. Также есть вероятность сильного ветра с порывами до 20 м/с. Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, курские спасатели напоминают гражданам о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности.