поиск по сайту
 

В Главном Управлении МЧС России по Курской области сообщили об ухудшении погодных условий

Сегодня, 19:41
В Главном Управлении МЧС России по Курской области сообщили об ухудшении погодных условий
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки с 21:00 2 августа до 21:00 3 августа на территории региона ожидается кратковременный, местами умеренный дождь с грозами. Также есть вероятность сильного ветра с порывами до 20 м/с. Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, курские спасатели напоминают гражданам о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама