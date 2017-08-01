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В Курске подростки попытались украсть в магазине 30 плиток шоколада

Сегодня, 19:42
В Курске подростки попытались украсть в магазине 30 плиток шоколада
В Курске двое подростков среди бела дня попытались совершить кражу из супермаркета, расположенного на ул. Павлуновского. Их целью стали. 30 плиток шоколада. Как сообщает пресс-служба УМВД Курска, шоколадки парни попытались спрятать под футболки, но их заметил сотрудник магазина, находившийся в торговом зале. Вместе с девушкой-кассиром он задержал на выходе одного из подростков, второй ударился в бега. Однако довольно скоро по ориентировке его задержали полицейские в нескольких кварталах от торговой точки. Чуть позже выяснилось, что воришки уже попадались на аналогичном преступлении. В первый раз они украли в магазине несколько бутылок с алкоголем и кофе. Теперь подросткам предстоит ответить по всей строгости закона, на них возбудили уголовные дела. Наказание им будет назначено по совокупности совершенных преступлений.

 

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