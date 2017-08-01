Безработных курян трудоустраивают сборщиками грибов и мойщиками тары
Сегодня, 19:44
Администрация Курской области информирует о том, что ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной. В этом, как подчеркивают в Доме Советов, есть и большая заслуга центров занятости, занимающихся подборкой вакансий для безработных граждан. Благодаря их работе, куряне получают возможность трудоустроиться на местные предприятия.Новое предприятие «Грибная радуга». Для агропромышленного комплекса Курской области выращивание шампиньонов – весьма перспективное направление. Уже трудоустроено 180 человек по таким профессиям как сборщик грибов, укладчик-упаковщик, мойщик тары, грузчик и другие,– сообщает Администрация Курской области.Отделения центров занятости существуют в каждом районе области. Они активно занимаются трудоустройством лиц с инвалидностью. Помимо прочего, службы занятости сотрудничают с государственным порталом «Работа в России». Здесь для поиска вакансии необходим только доступ в интернет.