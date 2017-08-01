В Курске десантникам не дали искупаться в фонтанах

Празднование дня ВДВ началось с традиционного шествия голубых беретов. Колонна десантников, исполняя свой гимн "Расплескалась синева" стартовала от парка Дзержинского и прошагала до Пролетарского сквера. Возглавлял отряд "тельняшек" бронетранспортёр. У стеллы погибшим афганцам собравшиеся почтили память невернувшихся из боя друзей. Для многих десантников, приходящих сюда из года в год это не просто формальность. После официальной части десантники разделились. Часть людей на автобусах отправилась на природные водоёмы, а часть принялась искать место для выполнения ритуала в городской черте. Однако, к празднику в Курске подготовились заранее и фонтаны отключили. Возле большинства из них дежурят представители правоохранительных органов.- Вообще мы уже вышли из того возраста, чтобы прыгать в фонтаны, бить бутылки об голову, - рассказал десантник Роман Матвеев. - Отметим спокойно в своём кругу. Оправдаются ли эти оптимистичные прогнозы куряне увидят на улицах города.