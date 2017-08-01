Куряне готовятся к торжествам по случаю дня железнодорожника

В преддверии Дня Железнодорожника и в рамках празднования 180-летия железных дорог России в Курске 2 августа прошли торжественные мероприятия. Открыт памятный знак уроженцу нашего города Николаю Гундобину, более 20 лет проработавшему 1-м заместителем министра путей сообщения. Имя курянина, как известно, получил один из проездов областного центра. Также открылся музей истории железнодорожного узла, а в ДК железнодорожников состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Барельеф Героя Социалистического Труда Николая Гундобина установлен на территории, где находятся административные здания станции «Курск». Открывали памятный знак представители Московской железной дороги, первые лица региона и города. Николай Алексеевич Гундобин родился в Курске, здесь и начал работать на железной дороге. С 1951 по 1978 годы был первым заместителем министра путей сообщения. «Это значимая фигура для Курской области и железнодорожников курского узла, — отметил на митинге Владимир Молдавер, начальник Московской железной дороги. — Память об этом великом железнодорожнике будет жить».



