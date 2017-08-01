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В Курске бывший сотрудник полиции оштрафован за получение взятки

Сегодня, 08:41
В Курске бывший сотрудник полиции оштрафован за получение взятки
В Курске суд назначил штраф в 300 тыс. рублей бывшему сотруднику полиции за получение взятки.  Вечером 12 января женщина принесла в участковый пункт полиции заранее оговоренную сумму и передала ее. Взяткополучатель был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД России по Курской области. Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2,5 года.

 

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