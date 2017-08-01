Камеры, установленные на дорогах Курска, начали фиксировать новое нарушение

Отныне системы фотовидеофиксации, установленные в Курске, начнут выявляют выезд на полосу встречного движения. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Администрации города. Причиной этого стало большое количеством ДТП, возникших из-за выезда на полосу встречного движения. Фиксация выезда на полосу встречного движения осуществляется стационарными комплексами фотовидеофиксации. Меньше чем за месяц нововведения за данное правонарушение вынесено 86 постановлений. К слову, за 7 месяцев 2017 года сотрудниками ГИБДД на основании материалов, полученных с помощью передвижных и стационарных комплексов фиксации административных правонарушений, вынесено 369 тысяч постановлений по делам о нарушении правил дорожного движения.



