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Камеры, установленные на дорогах Курска, начали фиксировать новое нарушение

Сегодня, 08:42
Камеры, установленные на дорогах Курска, начали фиксировать новое нарушение
Отныне системы фотовидеофиксации, установленные в Курске, начнут выявляют выезд на полосу встречного движения. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Администрации города. Причиной этого стало большое количеством ДТП, возникших из-за выезда на полосу встречного движения. Фиксация выезда на полосу встречного движения осуществляется стационарными комплексами фотовидеофиксации. Меньше чем за месяц нововведения за данное правонарушение вынесено 86 постановлений. К слову, за 7 месяцев 2017 года сотрудниками ГИБДД на основании материалов, полученных с помощью передвижных и стационарных комплексов фиксации административных правонарушений, вынесено 369 тысяч постановлений по делам о нарушении правил дорожного движения.

 

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