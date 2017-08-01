В Курске молодой человек свел счеты с жизнью, разбившись на мотоцикле

Накануне вечером в Курске на Энгельса произошла авария – молодой человек на мотоцикле «Zongshen 250» врезался в теплотрассу. Это произошло, по данным МЧС, примерно в 18:50.Как рассказывают свидетели происшедшего, таким образом парень свел счеты с жизнью. На данный момент известно, что погибшему было 23 года, он из Орла и некоторое время работал в Курске. А непосредственной причиной трагедии стало его расставание с женой.Очевидцы говорят, что молодой человек предварительно снял шлем, а затем, разогнавшись, врезался в трубу теплотрассы. Повреждения были таковы, что байкер погиб на месте.



