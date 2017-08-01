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Курск назван лидером по внедрению спутниковой навигации в РФ

Сегодня, 09:42
Курск назван лидером по внедрению спутниковой навигации в РФ
Курская область возглавила правительственный рейтинг по внедрению системы ГЛОНАСС. Министры оценили использование спутниковых навигационных технологий в каждом регионе. На втором месте после Курской области – соседняя Воронежская, затем Омская и Приморский край. Систему отечественной навигации использует большая часть общественного транспорта, сельхозуборочные машины, военная техника, станция скорой помощи и другие службы. ГЛОНАСС позволяет определять точное время и местонахождение объектов – за счет синхронной передачи данных с 24-х космических спутников, которые, в отличие от спутников американской системы GPS, не требуют корректировок. 

 

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