Курск назван лидером по внедрению спутниковой навигации в РФ
Сегодня, 09:42
Курская область возглавила правительственный рейтинг по внедрению системы ГЛОНАСС. Министры оценили использование спутниковых навигационных технологий в каждом регионе. На втором месте после Курской области – соседняя Воронежская, затем Омская и Приморский край. Систему отечественной навигации использует большая часть общественного транспорта, сельхозуборочные машины, военная техника, станция скорой помощи и другие службы. ГЛОНАСС позволяет определять точное время и местонахождение объектов – за счет синхронной передачи данных с 24-х космических спутников, которые, в отличие от спутников американской системы GPS, не требуют корректировок.