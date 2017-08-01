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Специалисты Курскэнерго приняли участие в международном форуме «Форсаж-2017»

Сегодня, 11:35
Специалисты Курскэнерго приняли участие в международном форуме «Форсаж-2017»
В Калужской области прошел  VII  Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017».  В нем приняли участие представители российских и международных промышленных предприятий и компании ТЭК. На протяжении недели, работая в составе трех тематических потоков, они обсуждали перспективные направления развития технологий,  разрабатывали и защищали  проекты, направленные на улучшение жизни человека.
В составе объединенной команды «Россетей» в форуме участвовали и представители ПАО «МРСК Центра», в том числе – два работника филиала «Курскэнерго»: начальник отдела по работе с заказчиками технологических присоединений Юрий Шевяков и ведущий инженер этого отдела Андрей Самусенко. Форум «Форсаж» проводится Госкорпорацией «Росатом» и Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования (МАКО) при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Целью форума является создание благоприятных условий для развития молодых специалистов и формирование у них креативного мышления. В этом году участниками «Форсажа» стали 640 специалистов отечественных и зарубежных компаний и предприятий. 

 

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