В Курской области из-за смерти 5-месячной девочки в больнице возбудили уголовное дело
Сегодня, 14:37
В Железногорске завершилась доследственная проверка по размещенному в соцсети сообщению местной жительницы о смерти в больнице ее пятимесячной дочери. Женщина написала, как ее малышка умирала в реанимации. Следователи, увидев эту информацию, сразу же начали действовать. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Напомним обстоятельства случившегося. Ночью 28 июля у 5-месячной девочки поднялась температура. Родители сразу же вызвали «Скорую». Затем, в течение полутора часов так и не дождавшись неотложки, мать и отец схватили дочь и на такси повезли ее в больницу. В 5 часов 20 минут ребенок поступил в инфекционное отделение Железногорской городской больницы № 2 с диагнозом «ОРВИ, острая двусторонняя пневмония». Затем состояние девочки ухудшилось. В полдень ее поместили в реанимацию, где она скончалась в 18 часов 15 минут. Смерть наступила в результате отека головного мозга. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выявляют медработников, виновных в гибели ребенка. В рамках следствия будут проведены необходимые экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.