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Угнать на два метра: в Хомутовском районе местный житель хотел погонять на соседском ВАЗе

Сегодня, 15:50
Угнать на два метра: в Хомутовском районе местный житель хотел погонять на соседском ВАЗе
Житель Хомутовского района сообщил в полицию, что кто-то пытался угнать его автомобиль. Однако благодаря противоугонному устройству злоумышленник не смог довести умысел до конца. После того, как он откатил машину на несколько метров, она перестала двигаться. Предполагаемым угонщиком оказался 44-летний житель соседней улицы, который ночью после распития спиртного захотел устроить гонки по местным дорогам. А чтобы хозяин не успел выйти из дома на звук отъезжающего ВАЗа, злоумышленник замотал его входную дверь проволокой. После первого опроса подозреваемый сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняется, были ли у подозреваемого подельники.

 

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