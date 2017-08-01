На Курской АЭС включили в сеть турбогенератор № 3

После ремонтных работ, включен в сеть турбогенератор № 3 второго энергоблока на Курской АЭС. ТГ-3 был выведен в ремонт 25 июля по заявке, согласованной с концерном «Росэнергоатом». Его включили согласно требованиям технологического регламента и инструкций по эксплуатации. В настоящее время энергоблоки № 1, 2, 3 работают на мощности в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 4 сейчас находится в плановом ремонте.Как рассказали в пресс-службе администрации региона, в июле этого года энергоблоки Курской АЭС выработали 1,672 млрд кВтч электроэнергии.

