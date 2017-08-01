Курянке пришла посылка из Израиля с таблетками, содержащими психотропные вещества

Сотрудники Курской таможни в посылке из Израиля обнаружили психотропные вещества. Она пришла в адрес 66-летней жительницы областного центра. Интерес грузу проявила служебная собака. Далее посылка уже шла под контролем оперативников Курской таможни. Прибывшей за посылкой получательнице они задали ряд вопросов. Женщина заявила о наличии в ней наряду с другими предметами медицинских препаратов, которыми она лечится без назначения врача. Лекарства направили на экспертизу, которая показала, что в одном из медикаментов содержится «бротизолам». Он внесен в Список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен и в отношении которых установлены меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами. Таким образом, в действиях курянки содержались формальные признаки состава преступления.