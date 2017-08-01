Сегодня в курских авто проверят наличие детских кресел
Сегодня, 06:00
Сегодня в Курске сотрудники ГИБДД устроят рейд, направленный на профилактику нарушений правил перевозки детей в автомобилях без детских удерживающих устройств. Кроме того, госавтоинспекторы проверят правильность установки данных спецкресел. Также родителям юных пассажиров они ещё раз напомнят об обязательном использовании ремней безопасности. Отметим, что за перевозку детей без детского удерживающего устройства предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.