Баскетболистки курского «Динамо» сыграют на первенстве Европы
Сегодня, 09:32
Женская молодежная сборная России по баскетболу до 18 лет отправилась в венгерский Шопрон, где завтра стартует первенство Европы. В итоговую заявку сборной из 12 игроков вошли пять представительниц курского «Динамо». Это защитница Мария Антошина и форвард Даяна Динза Эрнандес, а также победительницы Чемпионата мира среди девушек до 19 лет – защитницы Олеся Сафонова и Ольга Столяр, центровая Валентина Кожухарь. В женском молодёжном первенстве Европы примут участие 16 сборных. На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы. Россиянки выступят в группе «С». Их соперницами станут баскетболистки сборных Словении, Чехии и Литвы. В группе «А» сыграют команды Сербии, Швеции, Испании и Хорватии, в группе «В» – Венгрия, Греция, Латвия и Турция, в группе «D» – Франция, Босния и Герцеговина, Италия и Бельгия. В стартовом матче россиянки под руководством бывшего тренера курского «Динамо-2» Александра Дирацуяна сыграют со сборной Литвы. Игра состоится в субботу, 5 августа, начало в 21.30 по Москве. В воскресенье нашим баскетболисткам предстоит встреча с Чехией, 7 августа – со Словенией. В плей-офф выйдут все 16 команд. Матчи 1/8 финала пройдут 9 августа, на следующий день – четвертьфиналы. Полуфиналы состоятся 12 августа. Победитель и призёры определятся 13 августа.