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Курские энергетики в связи с жарой усилили контроль за работой энергообъектов

Сегодня, 13:31
Курские энергетики в связи с жарой усилили контроль за работой энергообъектов
В связи с установившейся на территории Курской области жаркой погодой филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» усилили меры по обеспечению надежного функционирования объектов электросетевого комплекса. Энергетики проводят дополнительные осмотры оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи. Особое внимание уделяется  обеспечению пожарной безопасности открытых и закрытых распределительных устройств, складов масла, маслонаполненного силового оборудования, а также вспомогательных и подсобных зданий и сооружений. Трассы линий электропередач расчищаются от зарослей и мусора. Во всех подразделениях Курскэнерго проходят внеплановые проверки комплектации и исправности первичных средств пожаротушения. Организуются дополнительные инструктажи оперативного персонала. Еще в преддверии пожароопасного периода специалисты Курскэнерго произвели опашку по периметру более 200 подстанций 35-110 кВ, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков. Проведено 30 совместных тренировок с персоналом территориального подразделения МЧС России по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС с угрозой нарушения электроснабжения. 
Курскэнерго просит курян в случае обнаружения возгораний вблизи и непосредственно на объектах электросетевого комплекса сообщать о них по бесплатному телефону прямой линии 8-800-50-50-115.

 

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