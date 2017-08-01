поиск по сайту
 

Курский подросток погиб, решив сделать селфи на опоре ЛЭП

Сегодня, 14:47
Курский подросток погиб, решив сделать селфи на опоре ЛЭП
Под Курском погиб 16-летний подросток, который решил сделать селфи на опоре линии электропередачи. Следствие не нашло криминальной причины в гибели. «Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина смерти – поражение электрическим током», - сообщили в следственном комитете. По информации ведомства, в ночь на 5-е июля подросток гулял с друзьями. Вдруг ему пришла идея сфотографировать себя на опоре линии электропередачи. Товарищи начали отговаривать молодого человека. Но переубедить его не удалось. Парень залез на ЛЭП под напряжением более 10 тыс. вольт, получил удар током и упал с 20-метровой высоты, зацепившись за провода. То есть он забрался на самый верх столба.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама