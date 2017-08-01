Курский подросток погиб, решив сделать селфи на опоре ЛЭП

Под Курском погиб 16-летний подросток, который решил сделать селфи на опоре линии электропередачи. Следствие не нашло криминальной причины в гибели. «Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина смерти – поражение электрическим током», - сообщили в следственном комитете. По информации ведомства, в ночь на 5-е июля подросток гулял с друзьями. Вдруг ему пришла идея сфотографировать себя на опоре линии электропередачи. Товарищи начали отговаривать молодого человека. Но переубедить его не удалось. Парень залез на ЛЭП под напряжением более 10 тыс. вольт, получил удар током и упал с 20-метровой высоты, зацепившись за провода. То есть он забрался на самый верх столба.