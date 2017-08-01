У мотоцикла взорвалось колесо, ранены два человека
Сегодня, 14:53
Вечером 3 августа в Пристенском районе Курской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 19.40 на 1-м километре дороги «Пристень – Кривцово» у мотоцикла «ИЖ Юпитер», который под управлением 24-летнего парня ехал со стороны поселка Пристень в направлении хутора Ржавчик, взорвалась камера заднего колеса. В результате водитель не справился с управлением, мотоцикл упал и перевернулся. Сам мотоциклист и его 28-летний пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу.