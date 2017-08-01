В Курске педофила посадили на 12 лет

31-летнего курянина, проходившего сразу по трем эпизодам статьи «иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения в отношении несовершеннолетней», признали виновным. Как рассказали в Следственном комитете, 15 и 16 марта этого года, находясь в квартире наедине со своей 14-летней падчерицей, осужденный трижды совершил в отношении девочки действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения. Девочка рассказала обо всём подруге, и школьницы вместе пришли в отдел полиции и сообщили о случившемся. Суд назначил отчиму-педофилу наказание – 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сегодня, 15:29 К списку новостей