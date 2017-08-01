Курянин вынес золото из дома родного брата

33-летний курянин обратился в Железнодорожный отдел полиции, заявив, что из его дома пропали золотые украшения. Однако правоохранители не обнаружили в квартире никаких следов взлома. Тогда под подозрение попал ранее судимый брат потерпевшего, который проживал вместе с ним. Во время беседы со стражами порядка он стал путаться в показаниях, а затем признался, что действительно имеет отношение к краже. Похищенное он успел сдать в ломбард, а деньги потратить на личные нужды. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.