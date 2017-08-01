поиск по сайту
 

Курянин вынес золото из дома родного брата

Сегодня, 15:51
Курянин вынес золото из дома родного брата
33-летний курянин обратился в Железнодорожный отдел полиции, заявив, что из его дома пропали золотые украшения. Однако правоохранители не обнаружили в квартире никаких следов взлома. Тогда под подозрение попал ранее судимый брат потерпевшего, который проживал вместе с ним. Во время беседы со стражами порядка он стал путаться в показаниях, а затем признался, что действительно имеет отношение к краже. Похищенное он успел сдать в ломбард, а деньги потратить на личные нужды. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама