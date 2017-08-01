Вайнзихер и Евгения Ольховик освобождены из СИЗО

Очередное заседание, на котором решалась судьба Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, прошло 31-го июля в Басманном суде Москвы. Они возглавляли «КЭС-Холдинг» - одну из крупнейших в России энергетических компании. Но вот уже почти год сидят за решеткой.



По даннымЦензуры.Нет, следователи обвиняют их во взяточничестве и передаче больших денег большим чиновникам Коми ради льгот на тепло и электроэнергию. Бывшие топ-менеджер республики вместе с экс-главой Вячеславом Гайзером обвиняются в создании преступного сообщества, отмывании денег с причинением ущерба региону в 3,5 миллиарда рублей. В тех делах тоже не все однозначно, сейчас речь конкретно о менеджерах - Борисе Вайнзихере и Евгении Ольховике.



Итак, говорят - взятки. Называют сумму - 800 миллионов рублей. И такой же период - целых семь лет, с 2007-го по 2014-й. Но нет ответов на вопросы: кому конкретно якобы давались эти взятки и сколько, по их мнению, заплатили Вайнзихер и Ольховик по отдельности. Ведь "800 миллионов" - это, по словам следователей, общая сумма. Не ясно и при каких обстоятельствах, через кого передавались деньги.



На очевидные несостыковки в деле 31-го июля судье указали адвокаты Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика.



- Более того - это не наше личное мнение, - уточняли защитники. - Мы писали в обращение в Генеральную Прокуратуру России, и там с нашими доводами согласились. Ответив, что указали следователям на допускаемые нарушения и потребовали их устранить. Однако они игнорируют даже Генпрокуратуру - до сих пор ее требование не выполнено.



Следователь считают, что обвиняемые могут скрыться от следствия, так как у них есть активы, с помощью которых они могут помешать расследованию.



- Как и куда могут скрыться обвиняемые? Назовите их "активы" - предъявите выписки счетов, справки о недвижимости за границей и другие документы, - просили адвокаты.





- У Вайнзихера в Голландии живет сестра, а в России у него никаких социальных связей, здесь его ничего не держит. И его родственники оформляют документы для выезда за границу, - обосновали свою позицию силовики.



- Моя сестра с мужем и ребенком действительно живет в Голландии, - подтвердил Вайнзихер. - Ее муж получил там работу в крупной корпорации, они взрослые люди и имеют на это право. Но они - граждане России. Если моя семья - а у меня трое детей, один из которых несовершеннолетний - не является "социально-общественными связями", то я не знаю... И назовите - кто именно, как и куда оформляет документы на выезд из страны? – обратился он к следствию.



Евгений Ольховик, награжденный орденом Дружбы рассказал следствию, что его родители умерли, ему уже 62 года, хроническое заболевание позвоночника, супруга-пенсионерка, за границей ничего нет.



- У меня была возможность скрыться. Если бы я хотел, я это сделал. А теперь - тем более - у меня ни желания, ни сил.



Адвокаты бизнесменов указали суду на то, что за последние полгода в деле не появилось ни одной новой строчки по существу. Того же Вайнзихера последний раз допрашивали еще 19 января. И, тем не менее, срок следствия регулярно продлевается, очередной срок окончания перенесен аж на 2 января 2018-го.



За Бориса Вайнзихера в суде поручились известные деятели культуры и искусства, а также представители департамента культуры и Совета художников Москвы. Уверенность в порядочности бизнесменов высказали руководители крупных корпораций. Свои поручительства они передали через адвокатов.



Выслушав доводы адвокатов, следствия и прокуратуры, судья вынесла решение: освободить Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика из-под стражи, изменив им меру пресечения на домашний арест. Слова Фемиды близкие бизнесменов, которые были в зале, встретили аплодисментами. Но недавно суд продлил Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику домашний арест ещё на месяц.

Напомним, недавно президент Владимир Путин был с рабочим визитом в Амурской области и говорил о бизнесе. "Надо освобождать из-под стражи предпринимателей, если в отношении них не ведётся активных следственных действий", - подчеркнул глава государства, поручив Верховному суду и Генпрокуратуре оперативно это проработать, если потребуется - внести изменения в закон. Предложил Путин и запретить следователям изымать на предприятиях серверы и жёсткие диски.