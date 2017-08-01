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Курский «Авангард» сегодня примет лидера ФНЛ калининградскую «Балтику»

Сегодня, 07:00
Курский «Авангард» сегодня примет лидера ФНЛ калининградскую «Балтику»
Сегодня курский "Авангард" на стадионе "Трудовые резервы" принимает одного из лидеров ФНЛ, калининградскую "Балтику". Гости с 13-тью очками занимают первую строчку турнирной таблицы. "Авангард" с 5-тью баллами на 14-м месте. Набрать очки у курян не получилось в предыдущем туре в матче с "Томью", которая вырвала победу у наших футболистов. Встреча прошла в Томске и завершилась со счётом 2:1. Начало сегодняшнего противостояния в 17 часов. 

 

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