Курский «Авангард» сегодня примет лидера ФНЛ калининградскую «Балтику»
Сегодня, 07:00
Сегодня курский "Авангард" на стадионе "Трудовые резервы" принимает одного из лидеров ФНЛ, калининградскую "Балтику". Гости с 13-тью очками занимают первую строчку турнирной таблицы. "Авангард" с 5-тью баллами на 14-м месте. Набрать очки у курян не получилось в предыдущем туре в матче с "Томью", которая вырвала победу у наших футболистов. Встреча прошла в Томске и завершилась со счётом 2:1. Начало сегодняшнего противостояния в 17 часов.