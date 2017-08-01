Под Курском авария унесла жизнь 48-летней женщины-пассажира
Вчера, 18:37
Под Курском авария унесла жизнь 48-летней женщины. ДТП произошло сегодня в 10 утра неподалеку от деревни Волобуево. По предварительным данным спасательного ведомства, 62-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет. Трагедия унесла жизнь 48-летней пассажирки иномарки, еще три человека получили ранения. Были госпитализированы 67-летний мужчина и две женщины в возрасте 62-х и 36-ти лет. По предварительной информации, водитель не пострадал. Сейчас восстанавливает картина дорожного инцидента.