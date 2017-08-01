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Курск снова развернёт площадки «Субботнего вечера» и «Танцующего города»

Сегодня, 10:00
Курск снова развернёт площадки «Субботнего вечера» и «Танцующего города»
Сегодня курян приглашают послушать приятную вокальную музыку и потанцевать. Подвигаться в ритме танго и бачаты можно будет в сквере имени Георгия Свиридова на улице Ленина. Свою программу представит студия танца «La Rosa Negra». Каждый желающий сможет повторить за парами понравившиеся «па». «Танцующий город» стартует в 18:00. В тот же день и в тот же час можно провести «Субботний вечер» в компании ансамбля русских народных инструментов Концертно-творческого центра «Звездный» и солиста Александра Авдеева. Правда, на другой площадке - в парке Героев Гражданской войны. В простонародье он зовётся «Бородино». 

 

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