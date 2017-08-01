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Курян приглашают на ярмарку мёда

Сегодня, 06:30
Курян приглашают на ярмарку мёда
Сегодня и завтра в Курске у гипермаркета «ЛИНИЯ»  на ул. Энгельса пройдут традиционные ярмарки «Курский мёд-2017». Куряне смогут продегустировать и приобрести не только разные сорта мёда, но и другие продукты пчеловодства. А также увидеть выступление коллективов художественной самодеятельности. Медовые ярмарки  проводятся в Курске уже более 10 лет, участие в них принимают лучшие пасечники области. Сладкий продукт прежде, чем попасть на прилавки, проверяется в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Ветеринарная служба будет работать и на самОй ярмарке. Мёд проверят на влажность, фальсификацию и диастазное число, которое отвечает за зрелость и натуральность лакомства. Эти показатели и определяют его качество. Ярмарка мёда будет работать с 9 утра до 17  часов.  Также приобрести полезный продукт куряне смогут с 18 по 20 августа. 

 

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